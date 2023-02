A- A+

Carnaval do Recife Marco Zero recebe público para a abertura do Carnaval do Recife Maestro Forró inicia apresentação, que terá os homenageados do Carnaval 2023: Geraldo Azevedo, Zenaide Bezerra e Dona Marivalda

Os foliões vão tomando conta das ruas do Recife Antigo e do Marco Zero, no início da noite desta sexta-feira (17), para acompanhar a cerimônia de abertura do Carnaval do Recife 2023.

A partir das 19h, iniciam as apresentações, com o Maestro Forró, que receberá no palco o Rei e a Rainha do Carnaval, além dos homenageados do Carnaval 2023: Geraldo Azevedo, Zenaide Bezerra e Dona Marivalda.

Já às 20h40 acontece o show do homenageado Geraldo Azevedo, que contará com as participações de Alceu Valença, Fafá de Belém, Lula Queiroga, Silvério Pessoa, Jota Michiles, entre outros.

Outro nome aguardado pelo público pernambucano nesta noite é o de Caetano Veloso, que se reapresentará no Marco Zero durante o Carnaval após o período de uma década. Quem fecha a noite do Marco Zero é a cantora Duda Beat.

