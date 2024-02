A- A+

Carnaval 2024 Marco Zero terá show de drones, nesta sexta-feira (9), em comemoração ao Dia do Frevo Espetáculo contará com 350 drones, formando uma sequência de sete imagens, a 120 metros de altura e percorrendo até 200 metros lineares no céu

Em comemoração ao Dia do Frevo, celebrado nesta sexta-feira (9), a Prefeitura do Recife promoverá um show de drones que vão iluminar o céu da capital pernambucana com símbolos que representam o Carnaval.

A apresentação com luzes e cores acontecerá no Marco Zero, principal polo dos festejos na área central da Cidade, durante o intervalo dos shows.

O espetáculo contará com 350 drones, formando uma sequência de sete imagens, a 120 metros de altura e percorrendo até 200 metros lineares no céu.

De acordo com a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, o show terá 10 minutos de duração. Os drones vão complementar o cenário da festa com mensagens e imagens em celebração à folia de momo.

“Numa data tão especial como é o 9 de fevereiro, quando se comemora o Dia do Frevo, não podíamos deixar de render mais essa homenagem a esse ritmo que é uma das principais marcas do carnaval recifense e de todo o estado”, destacou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho.



