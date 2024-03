A- A+

Os bairros de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife e Ilha do Leite, área central da capital pernambucana, registraram alagamentos nesta segunda-feira (11).

Geralmente, a cidade apresenta locais alagados logo após um período chuvoso, mas não foi o caso desta vez. As áreas alagadas apareceram sem precipitações no dia.

De acordo com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), responsável por serviços de drenagem, as áreas devem voltar ao normal quando a maré baixar. A alta nesta segunda foi de 2.7m às 17h.

Em Boa Viagem, a área alagada foi registrada no cruzamento da rua Faustino Porto com a rua Francisco da Cunha. Na Ilha do Leite, a área sem escoamento foi vista na Praça Miguel de Cervantes e a rua José de Alencar.

Segundo a Emlurb, diversas ações estão sendo tomadas pela Prefeitura do Recife para atenuar problemas com escoamento em toda a cidade desde 2021. Contudo, a questão da alta da maré será resolvida apenas quando tiver uma baixa.

"Diversas áreas da cidade foram construídas em aterro, ficam abaixo do nível do mar e sofrem com a influência das marés, alagando partes dessas áreas e bairros mesmo sem incidência de chuvas. Foi o caso desta segunda, em que a maré atingiu 2.7 m por volta das 17h. Com a baixa da maré a situação deve ser normalizada", relatou a autarquia.

O próximo ponto mais baixo da maré no Recife está previsto para as 23h12.

Confira a nota completa da Emlurb:

A Prefeitura do Recife mantém foco constante em ações voltadas à drenagem urbana, com o objetivo de melhorar o convívio da cidade com as águas e, desde 2021, já realizou mais de cem ações de mitigação como obras de intervenção em pontos importantes como Estrada das Ubaias e o alargamento do Rio Tejipió, de 10 para 30 metros, no trecho próximo à Avenida Recife, entre os bairros de Areias e do Ipsep. Além disso, foi finalizada também a desapropriação e demolição de cerca de 100 imóveis situados perto das margens do rio. Também foram iniciadas as obras de construção do Parque Alagável do Rio Tejipió. Com cerca de 3,9 mil m2 de área, o equipamento será implantado nos bairros do Ipsep e Areias, como parte do projeto de urbanização das margens do rio. As intervenções incluem, ainda, o alargamento da calha e a implantação de equipamentos públicos, como minicampo, playground, áreas para jogos, cooper e piquenique.

A Autarquia de Manutenção Urbana e Limpeza do Recife (Emlurb) também promove todos os anos a limpeza dos 99 canais que cruzam a cidade. Dentro das intervenções da Ação Inverno deste ano, todos os canais receberão as ações de limpeza.

Regiões que historicamente sofrem com alagamentos, muito por conta de grandes áreas aterradas, vêm sendo beneficiadas com intervenções da administração municipal. Entretanto, é importante lembrar que diversas áreas da cidade foram construídas em aterro, ficam abaixo do nível do mar e sofrem com a influência das marés, alagando partes dessas áreas e bairros mesmo sem incidência de chuvas. Foi o caso desta segunda, em que a maré atingiu 2.7 m por volta das 17h. Com a baixa da maré a situação deve ser normalizada

