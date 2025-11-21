A- A+

Programação Maré Cultural do Recife chega aos jardins Secreto e do Poço neste domingo (23) Edição da Zona Norte da cidade terá programação gratuita com arte, música, vivências culturais, atividades para crianças e feirinhas

Mais uma edição da Maré Cultural, ação promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, ocorre neste domingo (23), a partir das 10h. Desta vez, o evento ocorre no Poço da Panela, bairro da Zona Norte da cidade.

Até 19h, o público poderá aproveitar uma programação gratuita com arte, música, vivências culturais, atividades para crianças e feirinha de produtores locais, no Jardim Secreto do Poço e no Jardim do Poço.

Haverá ainda embarques de catamarã saindo do Parque das Graças, conectando o evento ao Rio Capibaribe.

Nesta edição, a Maré Cultural contará com a participação de mais de 60 artesãos, além de expositores de plantas, acessórios para pets, cervejas artesanais, chefs de gastronomia e um bazar com itens de pequenos produtores.



Além de promover lazer para moradores e visitantes, a ação também incentiva a ocupação qualificada dos espaços públicos e fortalece a economia criativa local.

“A Maré Cultural é uma das nossas ações mais queridas porque leva cultura, lazer e vivências à beira — e dentro — do Capibaribe para todos os recifenses. É um projeto que fortalece os territórios, valoriza os artistas e artesãos locais e cria novas formas de ocupar a cidade de maneira afetiva e inclusiva, além de ampliar o acesso ao turismo náutico como uma experiência segura e encantadora no Recife”, afirma o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus.

Já para o público infantil, a Maré Cultural terá atrações especiais, como banho de espuma, vivências circenses e pedalinho infantil em piscina inflável. Durante todo o dia, o Compaz também estará presente com ações socioeducativas voltadas para a cidadania e a convivência.

Intervenções artísticas e manutenção

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) e o Gabinete de Inovação Urbana contribuíram com a infraestrutura do evento.

A Emlurb realiza limpeza prévia e posterior, promovendo poda de árvores, manutenção e limpeza dos espaços às margens do Rio Capibaribe.

Já a equipe de Inovação assina intervenções de arte gráfica e grafitagem, que embelezam e integram os espaços à cena urbana.

Ciclofaixa integrada

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará integrada ao evento, facilitando o deslocamento de quem optar por chegar pedalando ao Jardim Secreto e ao Jardim do Poço de forma segura e sustentável.

Programação

Jardim do Poço

12h30 – 13h30 | Cassius Cavalcanti e Banda

14h30 – 16h00 | Orquestra Timão & Pumba

16h00 – 18h00 | Alex Reis

18h00 – 20h00 | DJ Sílvio Velozo

Jardim Secreto

10h00 – 14h00 | Banho de Espuma

10h00 – 14h00 | Vivências Circenses

13h30 – 14h30 | Mestre Mula

15h00 – 16h30 | Mestre Lua

18h00 – 19h00 | Ednardo Dali

Veja também