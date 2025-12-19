A- A+

CULTURA Maré Cultural movimenta Parque da Macaxeira neste domingo (21) Feira gratuita reúne cultura, lazer e diversão para toda a família no parque urbano, das 14h às 19h, com mais de 30 barracas de artesanato, gastronomia e bebidas

O projeto Maré Cultural ganha uma nova edição neste domingo (21), no Parque Urbano da Macaxeira, no bairro de mesmo nome, reunindo música, dança, cultura popular, atividades infantis e economia criativa em uma programação gratuita e aberta ao público — das 14h às 19h.

A agenda cultural começa às 14h, com DJ Ariel, seguido pela Orquestra 90 Graus. Ao longo da tarde, o público poderá conferir apresentações do Cavalo Marinho Mestre Batista, do Balé Popular Expressão e Arte e da Ciranda Rosa de Ouro, celebrando as tradições e manifestações da cultura pernambucana.

A programação conta ainda com a Orquestra Itinerante Tópicos, circulando pelo espaço e ampliando a interação com o público.

Além das atrações culturais, o Maré Cultural oferece uma feira de artesanato, com 15 barracas de artesãos, e uma área de gastronomia, com 19 barracas de alimentação, fortalecendo a economia criativa local.

Pensando nas famílias, o evento contará com um polo infantil, que terá pedalinho, banho de espuma e cama elástica. A criançada também poderá encontrar o Papai Noel, que fará aparições das 16h às 20h, tornando a tarde ainda mais especial para o público infantil.

Serviço

Evento: Maré Cultural

Local: Parque Urbano da Macaxeira

Data: Domingo, 21 de dezembro

Horário: 14h às 19h

