Maré Cultural Recife reúne mestres e artesãos e movimenta a orla com programação gratuita

A Maré Cultural, Feira de Artesanato do Recife volta à orla de Boa Viagem neste sábado (29) e domingo (30) e promete movimentar o Segundo Jardim com artesanato, gastronomia, atividades infantis e apresentações culturais. A 8ª edição, realizada pela Prefeitura do Recife, reúne 72 expositores e consolida a feira como um espaço de incentivo à economia criativa e de circulação turística na cidade.

A Maré Cultural ocorre mensalmente no último fim de semana e vem registrando aumento contínuo de público e de vendas. O crescimento motivou a ampliação da estrutura física desta edição, que passa a reunir 72 mestres e artesãos, número superior aos 58 expositores das edições anteriores.

Além dos artesãos do Recife, a feira recebe representantes de cidades como Tracunhaém, Caruaru, Bezerros, Trindade, Gravatá, Petrolina, Olinda e Salvador (BA). No polo gastronômico, 20 empreendedores participam do evento.

Polo Infantil reforça caráter familiar

O Polo Infantil integra a programação do fim de semana e conta com ações da Secretaria Executiva da Primeira Infância e do Compaz. As atividades incluem recreação, banho de espuma e piscina de pedalinho, com acesso livre para crianças de diferentes idades.

Atrações culturais ao longo dos dois dias

A programação artística reúne nomes ligados à cultura local. Entre as apresentações estão Mestre Miro, Orquestra Raiz do Pinho, DJ Bone, Flávia Reis e Elys Viana. As atrações se distribuem entre a tarde de sábado e o horário da manhã e tarde do domingo.

Programação artística

Sábado, 29 de novembro

15h - Mestre Miro

116h às 17h30 - Orquestra Raiz do Pinho

17h30 às 19h30 - DJ Bone

19h30 às 21h30 - Flávia Reis

Domingo, 30 de novembro

11h às 13h - DJ Bone

13h às 14h30 - Elys Viana

14h30 às 16h - Orquestra Raiz do Pinho

16h às 18h - Flávia Reis

Serviço

Maré Cultural Zona Sul - Feira de Artesanato e Gastronomia do Recife

Local: Segundo Jardim de Boa Viagem

Data e horário: Sábado (29/11): 15h às 22h, Domingo (30/11): 10h às 18h

Instagram: @visitrecife

