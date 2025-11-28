Maré Cultural Recife reúne mestres e artesãos e movimenta a orla com programação gratuita
Feira amplia número de expositores, fortalece a economia criativa e oferece atrações para todos os públicos
A Maré Cultural, Feira de Artesanato do Recife volta à orla de Boa Viagem neste sábado (29) e domingo (30) e promete movimentar o Segundo Jardim com artesanato, gastronomia, atividades infantis e apresentações culturais. A 8ª edição, realizada pela Prefeitura do Recife, reúne 72 expositores e consolida a feira como um espaço de incentivo à economia criativa e de circulação turística na cidade.
Leia também
• Recife Bom de Bola define campeões da temporada 2025
• Recicla+Pernambuco capacita 75 catadores e fortalece cooperativas no Grande Recife
• Espaço Afetivo do Homem da Meia-Noite abre temporada no Shopping Patteo Olinda
A Maré Cultural ocorre mensalmente no último fim de semana e vem registrando aumento contínuo de público e de vendas. O crescimento motivou a ampliação da estrutura física desta edição, que passa a reunir 72 mestres e artesãos, número superior aos 58 expositores das edições anteriores.
Além dos artesãos do Recife, a feira recebe representantes de cidades como Tracunhaém, Caruaru, Bezerros, Trindade, Gravatá, Petrolina, Olinda e Salvador (BA). No polo gastronômico, 20 empreendedores participam do evento.
Polo Infantil reforça caráter familiar
O Polo Infantil integra a programação do fim de semana e conta com ações da Secretaria Executiva da Primeira Infância e do Compaz. As atividades incluem recreação, banho de espuma e piscina de pedalinho, com acesso livre para crianças de diferentes idades.
Atrações culturais ao longo dos dois dias
A programação artística reúne nomes ligados à cultura local. Entre as apresentações estão Mestre Miro, Orquestra Raiz do Pinho, DJ Bone, Flávia Reis e Elys Viana. As atrações se distribuem entre a tarde de sábado e o horário da manhã e tarde do domingo.
Programação artística
Sábado, 29 de novembro
15h - Mestre Miro
116h às 17h30 - Orquestra Raiz do Pinho
17h30 às 19h30 - DJ Bone
19h30 às 21h30 - Flávia Reis
Domingo, 30 de novembro
11h às 13h - DJ Bone
13h às 14h30 - Elys Viana
14h30 às 16h - Orquestra Raiz do Pinho
16h às 18h - Flávia Reis
Serviço
Maré Cultural Zona Sul - Feira de Artesanato e Gastronomia do Recife
Local: Segundo Jardim de Boa Viagem
Data e horário: Sábado (29/11): 15h às 22h, Domingo (30/11): 10h às 18h
Instagram: @visitrecife
Com informações da assessoria