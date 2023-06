A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Maré do Recife terá pico de 2,1m às 13h28 desta sexta-feira (30); veja a tábua A previsão é de continuidade de chuvas na cidade, que entrou em estágio de atenção.

Em dia de temporal e transtornos, o Recife terá pico da maré às 13h28 desta sexta-feira (30), quando a tábua indica previsão de 2,1m, segundo o Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil. A previsão é de continuidade de chuvas na cidade, que entrou em estágio de atenção.

Mais cedo, às 7h17, a maré chegou a 0,5m, no ponto mais baixo do dia até então. O pico anterior da maré alta foi à 1h02, com 2,0m.

Com o aumento do volume de água, a escoagem por canais e rios para o mar facilita o fim de alagamentos pela cidade. Contudo, a alta da maré pode tornar o processo de descida da água mais lento.

À noite, às 19h47, a maré atinge nova baixa, com 0,5m.

Para o sábado (1º), a maré terá picos de 2,1m e 2,2m à 1h53 e às 14h21, respectivamente.

As baixas serão às 8h09 e 20h36, com 0,4m em ambos os horários.

