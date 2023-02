A- A+

Chuvas Maré do Recife terá pico de 2,3 metros às 16h36 desta segunda-feira (6); veja a tábua Mais cedo, às 4h23, a maré chegou a 2,2 m, no ponto mais alto do dia até então

Em dia de temporal e transtornos, o Recife terá pico da maré às 16h36 desta segunda-feira (6), quando a tábua indica previsão de 2,3 metros, segundo o Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil.

Mais cedo, às 4h23, a maré chegou a 2,2 m, no ponto mais alto do dia até então. O pico da maré baixa foi às 10h30, com 0,4 m.

Com o aumento do volume de água, a escoagem por canais e rios para o mar facilita o fim de alagamentos pela cidade. Contudo, a alta da maré pode tornar o processo de descida da água mais lento.

No fim do dia, às 22h54, a maré atinge nova baixa, com 0,3 m.

Para a terça-feira (7), a maré terá picos de 2,2 m e 2,3 m às 4h56 e 17h08, respectivamente.

As baixas serão às 11h e 23h23, com 0,4 m e 0,3 m, respectivamente.



Veja também

Serviço Olinda suspense entrega de adesivos para trânsito livre no Carnaval