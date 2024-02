A- A+

Ipojuca Maré vermelha causa intoxicação em banhistas na praia de Maracaípe, no Litoral Sul de Pernambuco Fenômeno é ocasionado pela decomposição de algas de alto mar trazidas à costa pelas correntezas

Um fenômeno natural conhecido como "Tingui" ou maré vermelha, atinge a praia de Maracaípe, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, e tem provocado intoxicação em banhistas.

De acordo com Prefeitura de Ipojuca, o fenômeno é ocasionado pela decomposição de algas de alto mar trazidas à costa pelas correntezas em função da variação da maré, ação que ocorre principalmente em período de altas temperaturas.

Ainda segundo a gestão da cidade, de terça (30) até esta quinta-feira (1º), mais de 20 pessoas com sintomas como febre e náusea foram atendidas em unidades de saúde do município, medicadas e liberadas. As algas expelem toxinas que podem levar a quadros de intoxicação dos banhistas ou frequentadores da praia.

"A Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano do Ipojuca informa que está monitorando esse fenômeno. A recomendação é não se aproximar desses trechos setorizados da praia e principalmente o banho de mar para evitar problemas de saúde", disse a pasta, por meio de nota.

A secretaria informou também que, caso identificado, o trecho de praia contaminado pode ser momentaneamente isolado.

Em 2019, banhistas e sufistas também foram contaminados em Maracaípe por causa do "Tingui", e relataram dor de cabeça, espirros, tosse, coriza, febre, enjoo e diarreia após contato com o mar.



