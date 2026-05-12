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Recife Maressa Thereza: vídeo mostra momento em que encapuzados invadem imóvel e abordam influenciadora Caso aconteceu no final da noite do sábado (9) e madrugada do domingo (10)

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a influenciadora digital Maressa Thereza, de 22 anos, foi abordada por criminosos em uma residência no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu no final da noite do sábado (9) e madrugada do domingo (10), e ganhou repercussão.



As imagens publicadas nos stories do Instagram da jovem mostram o momento em que Maressa aparece dirigindo um carro quando é abordada por dois criminosos encapuzados e armados, que entram na garagem no imóvel.

A vítima desce do veículo e é rendida por um dos suspeitos, que aparece segurando Maressa pela nuca enquanto o comparsa entra no veículo.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a mulher foi vítima de sequestro e extorsão. O caso está sendo investigado por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Maressa Thereza acumula 566 mil seguidores no Instagram. Na rede social, a assessoria da influencer publicou uma nota sobre o ocorrido.

"Informamos aos fãs, administradores, amigos e familiares que, graças a Deus, agora está tudo bem com Maressa. Agradecemos imensamente toda preocupação, carinho, mensagens e orações recebidas nesse momento", destaca o comunicado.

Em outra publicação, a assessoria afirma que Maressa está seguindo todas as orientações das autoridades.

"Pedimos compreensão, respeito e empatia neste momento delicado. Assim que estiver se sentindo melhor e confortável, Maressa falará com todos no momento certo. Agradecemos todo carinho, preocupação e apoio que vêm sendo enviados", informou.

A PCPE reforçou que as diligências seguem até o esclarecimento total do ocorrido e que outras informações não podem ser repassadas no momento para não atrapalhar o curso das diligências.

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