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saúde Mari Menezes: o que é urticária crônica espontânea? Doença rara diagnosticada na influenciadora Influenciadora afirmou que estava sentindo coceira e vermelhidão no corpo há mais de um mês

A influenciadora Mari Menezes publicou em suas redes sociais que foi diagnosticada com uma doença rara. Sentindo coceira na pele há mais de um mês e com várias partes do corpo com vermelhidão, ela procurou uma alergista para fazer exames e receber um diagnóstico certeiro.

“Estou com urticária crônica espontânea, uma doença rara, mas é beningno. Inclusive, essas vermelhidões que eu tenho [no colo] quando fico ansiosa, são da condição. Ela disse que pode durar anos ou que ela venha e passe”, disse a influenciadora dizendo que vai começar um tratamento contra a condição por quatro meses.

Segundo ela, o tratamento consiste em tomar um medicamento a cada 12 horas. “(A condição) pode ficar comigo para o resto da minha vida, mas pode ser que melhore nesses quatro meses, pode ser que melhore daqui a dois dias, pode ser que melhore e volte. É uma coisa com a qual eu vou ter que lidar. E não é contagioso também”, disse.

O que é?

A urticária crônica espontânea (UCE) é uma doença inflamatória da pele caracterizada pelo surgimento diário ou recorrente de placas avermelhadas que coçam muito.

Em alguns casos, há a presença de inchaços profundos (angioedema) por um período superior a seis semanas sem que estes sejam causados por alimentos, cosméticos, produtos de limpeza ou qualquer outro fator externo.

Alguns pacientes afirmam que não conseguem mais dormir ou fazer seus compromissos diários por conta da coceira e vermelhidão. A UCE afeta inúmeros aspectos da vida dos pacientes, incluindo os relacionamentos pessoais, familiares e sexuais, levando a um isolamento social significativo – além dos sintomas como coceira, dor e a consequente privação do sono.

Segundo o site da Novartis, por exemplo, essas urticas têm uma característica bastante peculiar: elas permanecem no mesmo local por no máximo 24 horas, reaparecendo depois em outras áreas do corpo.

Isso dá a sensação para alguns pacientes de que elas estão se movendo pelo corpo.

O angioedema é um inchaço das camadas mais profundas da pele, mais associado à dor do que à coceira.

Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas traz mais impacto quando se manifesta no rosto, pois deforma significativamente a aparência das pessoas afetadas e causa constrangimento. O angioedema aparece muito rapidamente, em minutos, e some em até 72 horas, reaparecendo ou não em outras partes do corpo.

Tipos de urticária

Segundo o site do Fleury Infusões, a urticária é classificada com base em sua duração (aguda ou crônica).

A urticária aguda, responsável pela maioria dos casos, é definida como a ocorrência de urticas, angioedema ou ambos por 6 semanas ou menos, enquanto na crônica, presente em 1% da população geral, o quadro tem duração maior de seis semanas.

A urticária crônica pode ser classificada em dois tipos: a urticária crônica espontânea (UCE), na qual a ocorrência dos sintomas se dá de forma espontânea, sem identificação de qualquer fator externo desencadeante e urticária crônica induzida, na qual é necessária a presença de um fator desencadeante específico para que surjam os sintomas (urticária ao frio, ao calor, urticária por pressão tardia, urticária aquagênica, entre outros).

Tratamento

O diagnóstico requer história clínica minuciosa. Na urticária crônica, geralmente, não são necessários exames complementares para investigação, porém na crônica é necessária uma entrevista clínica (anamnese) realizada por profissionais de saúde para coletar o histórico médico, os sintomas e os hábitos de vida do paciente para direcionar quais os exames devem ser realizados, o que pode variar caso a caso pelo médico especialista (Alergista ou Dermatologista).

O tratamento farmacológico envolve os anti-histamínicos, além da associação com outras medicações indicadas pelo médico especialista.

O uso de terapêutica biológica ou imunossupressora está reservado para quadros graves e pode ser utilizada caso a caso, sempre com orientação do especialista.

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