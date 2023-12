Maria Alice e João Miguel foram nomes de bebês mais registrados Pernambucanos em 2023

A- A+

Em 2023, foram registradas em Pernambuco 1.097 meninas com o nome de Maria Alice e 836 meninos com o nome de João Miguel, de acordo com o levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

Entre os nomes femininos, Maria Cecília (947), Maria Helena (748), Maria Clara (660) e Maria Júlia (510) dão sequência ao ranking.

Já entre os masculinos, Miguel (632), Samuel (547), Davi (512) e Enzo Gabriel (495) ficaram nas colocações seguintes. Os nomes pernambucanos contrariam o balanço nacional, que teve Miguel (25.584) e Helena (23.507) como os nomes mais escolhidos pelos pais para seus bebês no Brasil.

A influência das redes sociais pode ter refletido nas escolhas, visto que o nome Maria Alice é o da filha mais velha da empresária e influenciadora Virgínia com o cantor Zé Felipe. "Os dados refletem não apenas as preferências individuais, mas também as mudanças sociais e culturais em curso, e o poder da influência de muitas personalidades que estão em destaque, especialmente nas redes sociais. Essa riqueza na escolha dos nomes, evidencia, de toda forma, a pluralidade de nossa sociedade", frisa o presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Pernambuco (Arpen-PE), Marcos Torres.

Marcos endossa, ainda, que “os dados são baseados nos registros oficiais de nascimento realizados no estado e revelam uma mistura de tradição e inovação, com alguns nomes clássicos mantendo sua popularidade e outros refletindo as atuais tendências e influências globais”.

Ranking dos 10 nomes femininos mais registrados em 2023 em Pernambuco

1º Maria Alice (1097)

2º Maria Cecília (947)

3º João Miguel (836)

4º Maria Helena (748)

5º Maria Clara (660)

6º Miguel (632)

7º Samuel (547)

8º Davi (512)

9º Maria Julia (510)

10º Enzo Gabriel (495)

Ranking nacional dos 10 nomes masculinos mais registrados em 2023

1º Miguel (25.216)

2º Gael (22.478)

3º Theo (19.864)

4º Arthur (19.838)

5º Heitor (19.744)

6º Davi (17.067)

7º Ravi (16.369)

8º Samuel (15.415)

9º Bernardo (15.402)

10º Noah (14.673)

Ranking nacional dos 10 nomes femininos mais registrados em 2023

1º Helena (23.132)

2º Maria Alice (19.270)

3º Alice (17.605)

4º Laura (16.823)

5º Cecília (15.072)

6º Maria Cecília (14.186)

7º Maite (13.756)

8º Heloísa (10.297)

9º Maria Clara (10.127)

10º Antonella (10.013)

