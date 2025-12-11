Qui, 11 de Dezembro

nobel da paz

María Corina Machado agradece homens e mulheres que arriscaram suas vidas para que viajasse a Oslo

A opositora venezuelana não chegou a tempo da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz na quarta-feira e foi representada no evento por sua filha

Foto: Odd Andersen / AFP

A vencedora do Prêmio Nobel da Paz María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, agradeceu nesta quinta-feira (11) aos "homens e mulheres que arriscaram suas vidas" para que ela pudesse viajar a Oslo, depois de passar mais de um ano na clandestinidade.

"Quero aproveitar sua pergunta para agradecer a todos os homens e mulheres que arriscaram suas vidas para que eu pudesse estar aqui hoje. Algum dia eu poderei contar, porque neste momento não quero colocá-los em perigo", disse Corina Machado, durante uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre.

María Corina Machado, 58 anos, não chegou a tempo da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz na quarta-feira e foi representada no evento por sua filha, Ana Corina Sosa.

