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Venezuela

María Corina Machado defende eleições convocatórias na Venezuela 'o mais rápido possível'

"A Constituição venezuelana é muito clara e, de facto, estabelece que, em caso de ausência absoluta, as eleições devem ser convocadas nos próximos 30 dias"

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A líder da oposição venezuelana Maria Corina MachadoA líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado - Foto: Juan Barreto / AFP

A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado, pediu nesta terça-feira (14) que as eleições fossem realizadas "o mais rápido possível" na Venezuela, em entrevista à AFP em Paris, um dia depois do ministro do Interior, Diosdado Cabello, ter rejeitado o pedido.

A oposição exige que a presidente interina, Delcy Rodríguez, convoque eleições presidenciais para preencher a vaga deixada pela captura de Nicolás Maduro pelas forças americanas em 3 de janeiro. Um protesto organizado por sindicatos está previsto para quinta-feira em apoio à reivindicação.

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"A Constituição venezuelana é muito clara e, de facto, estabelece que, em caso de ausência absoluta — e ninguém pode duvidar que há ausência absoluta do senhor Nicolás Maduro — as eleições devem ser convocadas nos próximos 30 dias", disse Machado à AFP, acrescentando que essas eleições devem ser realizadas "o mais rápido possível".

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