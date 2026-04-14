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Venezuela María Corina Machado defende eleições convocatórias na Venezuela 'o mais rápido possível' "A Constituição venezuelana é muito clara e, de facto, estabelece que, em caso de ausência absoluta, as eleições devem ser convocadas nos próximos 30 dias"

A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado, pediu nesta terça-feira (14) que as eleições fossem realizadas "o mais rápido possível" na Venezuela, em entrevista à AFP em Paris, um dia depois do ministro do Interior, Diosdado Cabello, ter rejeitado o pedido.

A oposição exige que a presidente interina, Delcy Rodríguez, convoque eleições presidenciais para preencher a vaga deixada pela captura de Nicolás Maduro pelas forças americanas em 3 de janeiro. Um protesto organizado por sindicatos está previsto para quinta-feira em apoio à reivindicação.

"A Constituição venezuelana é muito clara e, de facto, estabelece que, em caso de ausência absoluta — e ninguém pode duvidar que há ausência absoluta do senhor Nicolás Maduro — as eleições devem ser convocadas nos próximos 30 dias", disse Machado à AFP, acrescentando que essas eleições devem ser realizadas "o mais rápido possível".

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