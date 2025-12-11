A- A+

nobel da paz María Corina Machado diz que fará todo o possível para retornar à Venezuela

A opositora venezuelana María Corina Machado, que vive na clandestinidade em seu país, afirmou nesta quinta-feira (11) em Oslo que fará "todo o possível" para retornar à Venezuela, apesar do risco de detenção, um dia após a cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz.

"Vim receber o prêmio em nome do povo venezuelano e o levarei à Venezuela no momento adequado", afirmou, em inglês, a opositora de 58 anos no Parlamento da Noruega.

"Não direi quando nem como isso acontecerá, mas farei todo o possível para poder voltar e também para acabar com esta tirania muito em breve", disse, antes de acrescentar que é necessário "terminar o trabalho" para estabelecer a democracia em seu país.

Corina Machado ressaltou que estar na oposição é um "perigo".

"Toda pessoa que vive na Venezuela e quer dizer a verdade está em perigo", afirmou, em alusão às circunstâncias de sua saída do país para a viagem à Noruega.

Expressar oposição ao poder do presidente Nicolás Maduro "é muito perigoso", acrescentou a líder opositora, que concederá uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, segundo o Instituto Nobel.

