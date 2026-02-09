A- A+

prisioneiros María Corina Machado está disposta a voltar à Venezuela apesar da nova prisão de um aliado A opositora, no entanto, recusou-se a dar detalhes sobre quando poderia ocorrer seu retorno ao País

A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado, afirmou nesta segunda-feira (9) que está preparada para retornar ao seu país, apesar da prisão de um de seus aliados mais próximos que havia sido libertado anteriormente.

"Isso não afeta em nada o meu retorno. Muito pelo contrário", disse Machado a jornalistas em Washington.

A opositora, no entanto, recusou-se a dar detalhes sobre quando poderia ocorrer seu retorno à Venezuela, país que abandonou clandestinamente para poder receber o Prêmio Nobel da Paz em dezembro.

“No momento oportuno, serão divulgadas pelas vias oficiais”, disse. “Tenho sido muito clara quanto ao meu propósito de voltar à Venezuela o quanto antes e acompanhar os venezuelanos no avanço rumo à transição democrática”, acrescentou.

"O que está acontecendo na Venezuela neste momento demonstra que estamos enfrentando não apenas um regime criminoso, mas um regime que tem medo da verdade, que tem medo de seus cidadãos", acrescentou.

O dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, muito próximo a Machado, foi libertado no domingo e detido poucas horas depois, e sua família denuncia que desde então tem paradeiro desconhecido.

Domingo “foi um dia em que tivemos emoções muito extremas: o alívio de tantos familiares que veem voltar a pessoa que tanto amam”, descreveu Machado, que assegurou ter conseguido falar com Guanipa pouco depois de ele sair da prisão.

“Mas, por outro lado, vemos essa reação da tirania em que imediatamente voltam a deter, a sequestrar, o meu amigo”, acrescentou. “Por quê? Qual foi o crime?”, questionou Machado.

A opositora fez suas declarações ao fim de sua visita à sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), onde participou de reuniões com especialistas do órgão que zela pelos direitos fundamentais na região.

A CIDH realizou sua última missão na Venezuela em 2002 e, desde então, o governo não autoriza o retorno de seus especialistas, que solicitam visitar os principais centros de detenção e conversar com opositores, entre outras atividades.

O governo da presidente interina, Delcy Rodríguez, libertou centenas de presos e promove uma Lei de Anistia.

“Estamos em um processo político tremendamente complexo. As decisões que o regime vem adotando têm sido fruto de uma pressão internacional”, explicou a opositora, que presenteou o presidente americano Donald Trump com sua medalha do Nobel em sinal de agradecimento.

