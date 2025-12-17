Qua, 17 de Dezembro

María Corina Machado já saiu de Oslo, anuncia fonte próxima

Ganhadora do Nobel da Paz fraturou uma vértebra na semana passada ao deixar a Venezuela, onde vivia escondida

A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado, não está mais em Oslo, anunciou nesta quarta-feira (17) Pedro Urruchurtu Noselli, membro de seu entorno, sem especificar sua localização atual.

A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado, não está mais em Oslo, anunciou nesta quarta-feira (17) Pedro Urruchurtu Noselli, membro de seu entorno, sem especificar sua localização atual.

Machado fraturou uma vértebra na semana passada ao deixar a Venezuela, onde vivia escondida. "Ela está bem e durante estes dias esteve em consultas médicas com um especialista para garantir sua recuperação rápida e completa", afirmou Urruchurtu em sua conta no X.

"Ela não está mais na cidade de Oslo", acrescentou, sem revelar mais detalhes.

