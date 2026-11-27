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VENEZUELA María Corina Machado mobiliza apoiadores e reúne sugestões para o futuro da Venezuela Iniciativa pretende reunir propostas para a formulação de um programa de governo em meio a uma eventual transição democrática

"Quando vocês querem eleições? Amanhã! Amanhã! Amanhã!", respondem moradores do bairro popular de Petare, em Caracas, à líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, que lançou na quinta-feira (26) uma consulta popular para elaborar um plano de governo.

A iniciativa pretende reunir propostas para a formulação de um programa de governo em meio a uma eventual transição democrática. O processo prevê a realização de pequenas assembleias em bairros de toda a Venezuela, além da participação de migrantes venezuelanos espalhados pelo mundo.

A consulta deverá durar vários meses e, segundo a equipe da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, pretende reunir mais de um milhão de participantes.

Justiça, educação, saúde, eleições

Na quinta-feira (26), ela visitou três bairros populares para promover a iniciativa, participando de pequenos encontros com moradores.

Machado foi recebida aos gritos de “Liberdade!”. Moradores a beijaram, abraçaram e pediram fotos. Alguns choraram de emoção, enquanto outros mal conseguiam conter a voz. Em um pequeno terraço, um grupo de pessoas respondia, diante de uma grande tela de computador, às cerca de 20 perguntas propostas pela plataforma Ponto de Acordo, lançada pela equipe da líder oposicionista.

Os temas abordam justiça, educação, saúde, salários, pensões e o papel dos setores público e privado, além das eleições, uma reivindicação recorrente após a captura de Nicolás Maduro durante uma incursão militar dos Estados Unidos em janeiro.

Os participantes concordam que é preciso realizar eleições o quanto antes, de preferência no primeiro semestre de 2027. Enquanto isso, a presidente interina, Delcy Rodríguez, parece tentar ganhar tempo. Ela promete novas eleições, mas não apresenta datas.

A oposição havia reunido cerca de 80% das atas eleitorais, que indicavam uma vitória expressiva de seu candidato. O governo alegou um ataque informático e nunca divulgou os resultados detalhados da votação.

As pessoas estão “discutindo a construção do país do futuro. Discutindo as ideias do governo que você vai presidir”, disse o apoiador Jonatan Molano a Machado.



"Nada além de desastre"

Machado começou a mobilizar suas bases desde que retornou à Venezuela, em 25 de outubro, após dez meses de exílio. Ela também busca conquistar apoio para além de seu partido.

Na quarta-feira (25), prometeu uma transição política baseada na “verdade sem rancor e na justiça sem vingança”, durante um encontro com estudantes. O programa Ponto de Acordo pretende reunir “todos os venezuelanos” em torno de um projeto comum, segundo a opositora.

“É histórico, é o exercício da cidadania. Serão as bases da nova República”, declara Machado durante uma assembleia em La Vega, bairro de Caracas. Cerca de 2.000 reuniões foram organizadas na quinta-feira, segundo sua equipe.

“Primeiro vamos colocar ordem nesta casa. Vamos atender à emergência das nossas crianças. Quatro milhões de crianças estão fora da escola, certo? Aposentados que vivem com uma pensão de um dólar por mês e não têm dinheiro para comprar remédios”, afirma.

“O que for construído aqui vai orientar, sem dúvida alguma, o programa de governo de María Corina. Nesta fase, estamos consultando as principais diretrizes que vão definir a República”, ressalta Fabio Valentini, diretor-geral do Ponto de Acordo.

Jorge Pulido, estudante de arquitetura, diz estar “muito emocionado” por conhecer Machado e se mostra entusiasmado com o questionário: “Todos os cidadãos participam. Todos somos como uma família. Agora, mais do que nunca, nossa líder María Corina precisa de nós para fazer esse processo avançar”.

Aos 20 anos, ele afirma que não “conheceu nada além de todo o desastre que eles (o poder chavista) fizeram nesses últimos anos”. Vê-la “sentada ao meu lado me dá muita coragem e muita esperança”, acrescenta.

Pouco depois, Eduardo Aular, de 66 anos, aposentado que vive com “260 bolívares por mês (R$ 1,60)”, cai em lágrimas nos braços da opositora, defensora do livre mercado.

“Fui democrata a vida inteira. Desde minha mãe, meus antepassados, meus avós... (Machado) é um símbolo da democracia”, afirma à AFP.

María Corina Machado, por sua vez, repete: “Vamos trabalhar juntos (...) todo um movimento de um povo organizado é indescritível”.

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