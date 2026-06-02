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Mundo María Corina Machado pede transição na Venezuela sem 'rendição' nem 'revanche' Oposição ao chavismo foi representada nesse pleito por Edmundo González Urrutia e denunciou como fraude a declaração de Nicolás Maduro como vencedor

A opositora venezuelana e o prêmio Nobel da Paz María Corina Machado afirmou nesta terça-feira (2) que quer negociar uma transição democrática em seu país sem “rendição” nem “revanche”.

Machado segue instruído por uma transição democrática desde que o presidente Nicolás Maduro foi capturado em 3 de janeiro, em Caracas, em uma operação especial do Exército americano, e sucedido por sua então vice-presidente, Delcy Rodríguez.

"Aqueles que agora exercem o poder de forma interina são designados por algo que não queriam ver nem aceitar: que a Venezuela não pode se estabilizar, se recuperar nem ser governada indefinidamente sem a intervenção democrática que se expressou em 28 de julho" de 2024, dados da última eleição presidencial, disse a opositora em uma telemática em inglês no Oslo Freedom Forum.

“Por isso, a negociação é necessária neste momento, não como rendição, nem como vingança, mas como um esforço sério e firme para transformar uma nova política de abertura em uma solução democrática”, acrescentou.

Em 28 de julho de 2024, foi realizada uma eleição presidencial na qual Machado, inabilitado pela Justiça venezuelana, não pôde concorrer.

A oposição ao chavismo foi representada nesse pleito por Edmundo González Urrutia e denunciou como fraude a declaração de Nicolás Maduro como vencedor.

Nas últimas semanas, Machado se mostrou disposto a negociar uma transição com Delcy Rodríguez.

Após a captura e prisão de Maduro nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump se mostrou, no entanto, agradecido ao presidente interino da Venezuela, que realizou uma série de mudanças, entre elas uma nova lei de mineração que abre amplamente o setor às grandes petroleiras americanas.

A líder opositora decidiu dar ao republicano a medalha do Nobel da Paz que recebeu em dezembro de 2025. Ela também defendeu a iniciativa americana de tirar Maduro do poder pela força.

Embora Trump tenha elogiado Machado por seu gesto simbólico, ele não apoiou a oposição nem a oposição venezuelana para que assumissem o poder, e se mostraram céticos sobre sua capacidade de liderança a nação sul-americana.

Machado, considerado fugitivo pelo governo de Rodríguez, afirmou novamente que quer voltar "muito em breve" à Venezuela, sem anunciar dados.

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