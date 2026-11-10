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PALESTRA Maria da Penha participa de palestra na Uninassau Boa Viagem sobre novo marco de proteção Encontro acontece nesta quarta-feira (11), às 18h30, auditório da instituição

A Uninassau Boa Viagem recebe, nesta quarta-feira (11), às 18h30, a ativista Maria da Penha para uma palestra sobre o tema “Maria da Penha e o novo Marco de Proteção de 2026”.



O encontro será realizado no auditório da instituição, e promoverá uma discussão sobre os avanços e os desafios das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher.



"A participação de Maria da Penha representa uma oportunidade para discutir a proteção dos direitos das mulheres, os mecanismos de prevenção à violência e a importância do fortalecimento das políticas públicas de acolhimento e enfrentamento", destaca a organização do evento.





O encontro marca o início das atividades da UNINASSAU em alusão à campanha internacional dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, uma mobilização global que ocorre entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.



Como parte desse calendário, a instituição de ensino também promove o projeto Cadeira Vazia, que é uma iniciativa de conscientização que utiliza a simbologia de um lugar vazio para chamar a atenção para as mulheres vítimas de feminicídio e reforçar a importância do enfrentamento à violência de gênero.

SERVIÇO

Palestra “Maria da Penha e o novo Marco de Proteção de 2026”

Data: Quarta-feira (11)

Horário: 18h30

Local: Auditório da UNINASSAU Boa Viagem – Recife

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