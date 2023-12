Maraia & Maraísa comandaram multidão em primeira noite de festa do réveillon de Jaboatão

A- A+

Sob o comando das irmãs Maraia e Maraísa, a primeira noite do réveillon de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), reuniu uma multidão na orla de Candeias - que recebeu além da dupla, os cantores André Rio, Rogério Som e Telmo Santiago.



Em meio ao frevo, ao brega e ao sertanejo - com direito a sofrência e desejos de feliz aniversário às irmãs de Mato Grosso, que celebram neste domingo (31), derradeiro dia de 2023, o aniversário de 35 anos - os shows foram tomados também por queima de fogos de artifícios. Para a virada, logo mais, está previsto show pirotécnico com duração de 12 minutos.





Crédito: PMJG

Noite da virada

A segunda noite de festa vai contar também com polo em frente à Casa da Cultura, em Jaboatão. Por lá as celebrações para a chegada do novo ano iniciam às 18h com show de Tio Bruninho.









Já às 19h30 é a vez da Banda Praeira subir ao palco. Allan Carlos (21h) e em seguida Raphaela Santos - que ficará à frente da contagem regressiva para 2024 - se apresenta. Conde Só Brega encerra a programação da virada no polo.

E no palco principal da festa, na orla de Candeias, também às 18h ocorre a abertura da noite com show da Barca Maluka. Walter e Sua Orquestra, com Condinho e Léo Hall, entre outros, como convidados, se apresenta em seguida.



Priscila Senna, às 20h40 inicia apresentação no palco, e Felipe Amorim vai comandar a virada a partir das 22h40. DJ deb Lima assume a festa já em 2024, às 0h30 e Raphaela Santos encerra a noite na orla.

Trânsito

Quem for ao show da orla deve estar atento ao trânsito. A avenida Bernardo Vieira de Melo estará interditada no trecho entre a rua Aníbal Varejão e a Curva do "S".



O fluxo do trânsito será desviado para a rua Aníbal Varejão (esquina do Posto Shell), seguindo por uma das vias da avenida Presidente Kennedy até a rua Aniceto Varejão (Armazém Coral), retornando o fluxo para a avenida Bernardo Vieira de Melo. A avenida Presidente Kennedy, no trecho entre as ruas Aníbal Varejão e Aniceto Varejão, funcionará em mão dupla, até às 5h do dia 1º de janeiro de 2024.

Comercialização de Produtos

No Polo do Jaboatão Centro, apenas os comerciantes que foram cadastrados previamente pela Companhia Municipal de Agricultura e Abastecimento poderão trabalhar na noite da virada. Está proibida a instalação de jogos de mesa e cadeiras, toldos e tendas na área do evento.

Já no palco de Candeias os comerciantes que atuam no ponto fixo na área do evento, cadastrados pela Secretaria Executiva de Turismo e Cultura do município e Associação dos Microempreendedores da Orla do Jaboatão e previamente identificados poderão comercializar. São proibidas a instalação de jogos de mesa e cadeiras, toldos e tendas na área do evento. E em outros locais da orla, os interessados precisam obter autorização prévia junto à Regional 06.

Em ambos os polos está proibido vidro, braseiro, fogo a gás e utensílios perfuro-cortantes, fogos de artifício e a presença de animais de grande porte. Nos polos, haverá atendimento ao público nos mais diversos serviços como limpeza, segurança, iluminação, posto médico, conselho tutelar, coleta seletiva, orientação, fiscalização, entre outros.

Veja também

GUERRA Irã executa três homens e uma mulher condenados por espionagem para Israel