Escândalo Marido de candidata derrotada no Miss Gay Mato Grosso sobe ao palco e quebra coroa da vencedora Homem não aceitou a vitória da candidata de Várzea Grande, que ficou com o primeiro lugar no concurso

O concurso Miss Gay Mato Grosso 2023, em Cuibá, um dos maiores concursos de drag queens e transformistas do país, realizado nesse sábado (27), acabou em confusão, foi parar nas redes sociais e virou caso de polícia. O marido de uma das candidatas derrotadas, identificado como Matheus Oliveira, invadiu o palco do Cine Teatro Cuiabá e quebrou a coroa ao saber que a companheira havia perdido a competição.

Miss Gay Mato Grosso termina em barraco pic.twitter.com/WHGJHsHKVY — Bomba De Estrelas (@BombaDeEstrelas) May 28, 2023

Nathally Becker, esposa do homem, representava Cuiabá na competição; e Emanuelly Belini, que representava Várzea Grande, ficaram na final do concurso. Quando foi anunciada Emanuelly como a vencedora, o homem invadiu o palco, com as duas candidatas ainda lá.

Um vídeo, gravado por alguém da plateia, mostra o homem tomando a coroa da mão da cerimonialista e a arremessando contra o chão na tentativa de impedir a coroação da concorrente da esposa.. Em seguida, ele pega outra coroa e quebra. A confusão só para quando ele é contido pela equipe da organização evento.

Organizador do evento, Malone Haenisch contou que a disputa entre as duas concorrentes foi acirrada. “Ele não considerou justo o resultado e causou todo esse transtorno e prejuízo”, afirmou.

Após a confusão, a coroa foi substituída, e a candidata da Várzea Grande recebeu oficialmente o título de Miss Gay Mato Grosso 2023. Emanuelly teve o momento de posar para as fotos com os acessórios e também chegou a ser aplaudida pela plateia.

