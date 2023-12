Marido de prefeita de Trindade morre após caminhonete capotar na BR-316

A- A+

SERTÃO

O marido da prefeita da cidade de Trindade, no Sertão do Araripe de Pernambuco, Helbinha Rodrigues, morreu, na madrugada desta segunda-feira (18), em um sinistro de trânsito na BR-316. Alex Sandro Simão do Nascimento, de 49 anos, estava em uma Fiat Strada com uma mulher, de 31 anos, não identificada, que também morreu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o sinistro aconteceu por volta das 2h, no quilômetro 68,9 da rodovia federal, próximo ao povoado de Santa Rita, em Ouricuri, na mesma região do Estado.

Alex Sandro, que dirigia o carro, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou diversas vezes. A PRF afirmou que ele e a mulher que estava no carro foram arremessados para fora da caminhonete e morreram no local.

"Existe a suspeita de que estavam sem o cinto de segurança", explicou a Polícia Rodoviária.

Sinistro aconteceu próximo ao povoado de Santa Rita, na BR-316 (Foto: Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência na manhã desta segunda na Delegacia de Ouricuri.

Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) também este no local da ocorrência. "Um inquérito foi instaurado e as investigações seguirão até esclarecimento dos fatos", informou a Polícia Civil.

