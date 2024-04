A- A+

Região Metropolitana do Recife Marido de vereadora é baleado por segurança de parlamentar durante confusão em Paulista Rafael Almeida da Silva foi atingido por um tiro na coxa esquerda disparado pelo segurança da vereadora Marcelly da Aquarela

Uma discussão envolvendo uma vereadora de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, o marido dela e o segurança de outra parlamentar do município terminou em tiro e coronhada em uma praça no bairro de Pau Amarelo, nessa quarta-feira (24).

Rafael Almeida da Silva, de 27 anos, casado com Irmã Cassiane (PCdoB), foi atingido por um tiro na coxa esquerda disparado pelo segurança da vereadora Marcelly da Aquarela (Republicanos).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Cassiane e Rafael estavam na Praça Sebastião Gomes de Melo, em um evento, quando o segurança, identificado por Rômulo, questionou o que eles estavam fazendo no local.

"O autor, segundo relatos, desferiu um soco na vítima mulher [Cassiane], dando-lhe uma coronhada na cabeça com uma arma de fogo, e em seguida disparou contra a vítima homem [Rafael]", afirmou a PCPE.

A ação foi registrada em vídeo divulgado nas redes sociais.

Rafael, que foi atingido na coxa esquerda, foi encaminhado ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista. A Unidade de saúde informou que o homem foi submetido a exames e recebeu alta ainda na quarta, com acompanhamento ambulatorial.

A Polícia Militar, que também foi acionada para a ocorrência, disse que o autor do disparo se apresentou, à tarde, no 17º BPM, em Paulista.



O caso foi registrado como lesão corporal contra a vereadora e tentativa de homicídio contra o marido dela. A Polícia Civil investiga o ocorrido.



Por meio das redes sociais, a vereadora Marcelly da Aquarela negou envolvimento no caso.

