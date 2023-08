Marido diz que capitão estava "distraído" antes de acidente que matou editora de Harry Potter

A- A+

O marido da editora de Harry Potter que morreu num acidente de lancha afirma que o capitão do barco estava "distraído" pelo celular antes de antes de colidir contra um veleiro.



O Ministério Público de Salerno, na Itália, investiga como homicídio culposo e naufrágio o acidente entre embarcações que resultou na morte de Adrienne Vaughan, editora-chefe do escritório nos EUA da Bloomsbury, detentora dos direitos de publicação da série de livros do bruxo de Hogwarts.

Segundo o jornal Corriere Salerno, Elio Persico, capitão do barco em que a turista americana estava com o marido e os dois filhos está internado e só por isso não está preso. Foram encontrados resquícios de álcool e drogas em suas amostras de sangue. Marido da vítima, Mike White culpa a distração do piloto pelo acidente.

— Ele estava o tempo todo no celular — afirmou ele, segundo o "Il Messaggero".

O procurador-chefe de Salerno, Giuseppe Borrelli, afirmou que "existem investigações em andamento", mas não deu mais detalhes do caso. Segundo o Corriere Salerno, a prioridade seria entender se os entorpecentes no sangue do capitão afetaram sua habilidade de guiar a embarcação.



A segunda questão a ser resolvida é se Persico, como relataram testemunhas, estava usando o telefone no momento da colisão, circunstância que será esclarecida quando os telefones forem periciados. Ainda serão analisadas a trajetória e a velocidade da embarcação no momento do acidente.

Entenda o caso

Adrienne, de 45 anos, o seu marido, Mike, e os filhos, Leanna, de 14, e Mason, de 11, alugaram um barco para passear pela costa sul da Itália. Por volta das 18h30m, o barco de sete metros em que estavam colidiu com o veleiro Tortuga, de 45 metros, com 85 pessoas celebrando um casamento perto de Fiordo di Furore.

Turistas americanos e alemães estavam no meio do banquete de casamento quando a tragédia ocorreu, afirmou a mídia local. Adrienne teria sido jogada na água e fatalmente atingida pelas hélices do barco. Helicópteros e ambulâncias correram para o local, mas a editora-chefe foi declarada morta. Abaixo, vídeo do acidente:

Seu marido também foi jogado do barco e teria sofrido ferimentos graves nos membros. As crianças não se feriram, mas estão em estado de choque. O capitão do barco também ficou ferido e foi levado ao hospital junto com Mike.

Os convidados do casamento, que foram citados como abalados, voltaram ao porto para serem interrogados pela polícia sobre o acidente. Uma investigação sobre a colisão foi iniciada pela Autoridade Portuária de Amalfi. Ainda não está claro como as duas embarcações colidiram.

