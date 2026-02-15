Mariene de Castro, Pixote e Sorriso Maroto: confira a programação do Marco Zero neste domingo (15)
Noite é de samba e pagode, com atrações diversas e de peso para o público
Noite de samba e pagode no Carnaval do Recife 2026. Neste domingo (15), os foliões do Marco Zero, Bairro do Recife, principal polo da cidade, terão uma programação diversa para celebrar mais um dia da maior festa de rua do mundo.
A festa começa um pouco mais tarde que nos outros dias, a partir das 17h15. Mais uma vez, o público vai aproveitar um desfile de blocos com o Recife Matriz de Cultura Popular. Agora, no entanto, a programação também está recheada com diversas escolas de samba, com diversidade de atrações.
Em seguida, o palco principal recebe Karynna Spinelli, a partir das 19h30. O show tem participação de Leyde do Banjo e Neris Rodrigues, e promete agitar os foliões.
As atrações principais chegam a partir das 21h. Primeiro com Mariene de Castro, nome consolidado na música brasileira. Depois, às 22h50, é a vez de Pixote comandar a festa. O encerramento fica por conta da banda Sorriso Maroto, um dos principais grupos de pagode do Brasil, em show que está marcado para às 00h40.
Confira, abaixo, a programação do Carnaval do Recife:
DOMINGO (15)
17h15 - Recife Matriz de Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba (Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Escola de Samba Pérola do Samba, Grêmio Recreativo e Arte Gigante do Samba, Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho)
19h30 - Karynna Spinelli com Leyde do Banjo e Neris Rodrigues
21h - Mariene de Castro
22h50 - Pixote
00h40 - Sorriso Maroto
SEGUNDA-FEIRA (16)
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos: Bloco Lírico Folguedos de Surubim, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Bloco Flabelo do Amor, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Flabelo Encantado, Bloco das Ilusões, Confete e Serpentina, Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José, Bloco Eu Quero Mais, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Bloco Flor do Eucalipto, Bloco das Flores, Bloco da Saudade, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.
20h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
21h30 - Nação Zumbi com participação de Devotos
23h15 - Seu Jorge
01h - Alok
TERÇA-FEIRA (17)
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto (Maracatu Carneiro Manso, Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Leão de Ouro de Nazaré da Mata, Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá, Maracatu Piaba de Ouro, Maracatu Pantera Nova de Araçoiaba, Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova, Maracatu Cambindinha, Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém, Maracatu Rural Vencedor de Chã de Alegria)
19h - Nena Queiroga
20h30 - Geraldo Azevedo
22h - Elba Ramalho
0h - Alceu Valença
2h - Spok e Orquestrão