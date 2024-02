A- A+

Exposição Marina Abramović inaugura, na Usina de Arte, primeira obra aberta ao público no Brasil Artista sérvia desembarca na Mata Sul de Pernambuco, no próximo sábado (3), para apresentar o site specific "Generator", que faz convite às diversas conexões humanas por meio da energia dos minerais

Dando nova musculatura às continuas reflexões sobre como as expressões materiais da natureza podem ser instrumentos de cura humana, a sérvia Marina Abramović, inaugurou, neste sábado (3), na Usina de Arte, em Água Preta, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, sua primeira obra em espaço aberto ao público no Brasil. O maior nome artístico do mundo, lançou o site specific - obra feita especialmente pra um determinado local - "Generator" (Gerador).

A exposição tem o objetivo de trazer a consciência do momento presente, nos colocando de volta às relações humanas. A sérvia também explica o motivo do tema de sua obra.

"Quando você diz Gerador, todo fazendeiro entende e sabe o que é um Gerador. Mas na arte, Gerador significa gerar energia.", explica Marina Abramović.

A obra, que também faz parte de uma experiência vivida por Marina em uma performance na Muralha da China, em 1988, traz um muro com 25 metros de comprimento, 3 de altura e 2,5m de largura, no qual estão aplicados 15 conjuntos com três almofadas de quartzo rosa (vindas de Minas Gerais), para que o visitante encoste a cabeça, o coração e estômago nas pedras.

Os 12 agrupamentos de quartzos ao longo do muro permitem que visitantes das mais variadas alturas possam interagir com a obra, explorando a forma como esses materiais se conectam com o corpo do ser e com o corpo do planeta.



Abramović propõe uma troca: “eu lhe dou o trabalho, você me dá seu tempo”, conduzindo as pessoas ao encontro da conexão profunda.

"Neste momento de turbulenta história humana, vivemos uma época de guerras, violência, pobreza e aquecimento do nosso planeta. O rápido desenvolvimento técnico afastou-nos da natureza e perdemos a capacidade de usar a intuição, a telepatia e de lembrar os nossos sonhos. Perdemos nosso centro espiritual. A função do Gerador não é apenas uma escultura. Destina-se à interação pública com os cristais e a sua energia, na esperança de restaurar a nossa capacidade de nos conectarmos com a natureza através da quietude e da presença no aqui e agora", defende a artista.

Abramović trabalha com o conceito que chama de “objetos transitórios”.



Ou seja, estimula o público a dar um passo além e se tornar parte ativa do trabalho, se transformando em “experimentador” dos objetos e criando o fazer artístico em conjunto.

“Todos os objetos transitórios têm uma coisa em comum: não existem por si próprios; o público deve interagir com eles. Alguns objetos existem para esvaziar o espectador, alguns para dar energia e alguns para possibilitar a partida mental”, finaliza a artista que tem estimulado essas trocas em trabalhos como "White Dragon, "Red Dragon, "Black Dragon" e “Chair for Departure with Crystal Points”.



Integração com o projeto

Para chegar ao resultado final de “Generator”, a artista tem se relacionado com a Usina de Arte há mais de um ano, em um processo de residência artística remota no equipamento cultural.

"Como muitas vezes, o trabalho da Marina Abramovic foi um processo de costura com a história da Usina de Arte, da comunidade que está ao lado, e de Pernambuco. Independente de ser uma artista internacional, houve da criadora uma dedicação de tempo e energia para entender quem somos, quem é a Usina de Arte e de como contribuir com a trajetória do parque. Ela apresentou quatro projetos e, ao final, a obra em questão foi definida. Uma obra que conversa com a memória do lugar, com a história e com o Nordeste do Brasil. Esse posicionamento faz parte do nosso desejo de colecionar artes que continuem com uma narrativa que fale sobre a região da Usina e da relação do museu com a arte”, analisa o curador da Usina de Arte, Marc Pottier.

Para a presidente da Usina de Arte, a chegada de “Generator” consolida duas importantes frentes para as quais a Usina tem atuado: nas reflexões em torno do feminino e a internacionalização do seu acervo com diálogos e conexões locais.

“Poder ter em nosso parque uma obra da Marina Abramović, cuja contribuição para o mundo das artes é imensurável, é evidenciar o protagonismo da mulher, seus desafios e sensibilidades para lidar com o mundo, nos aproximando de importantes debates sociais a partir dessa lente. A obra também não deixa de ser uma homenagem à história desse lugar ao longo dos anos e da energia e trocas que ele é capaz de oferecer, uma espécie de memorial para que nunca esqueçamos que transformar é possível”, explica Bruna Pessôa de Queiroz.



Usina de Arte

Instalado onde funcionou a Usina Santa Terezinha (maior produtora de álcool e açúcar do Brasil nos anos 1950), na cidade de Água Preta, Mata Sul de Pernambuco, o projeto Usina de Arte conecta arte, cultura e meio ambiente, a partir de um museu de arte contemporânea ao ar livre, dentro de um Parque Artístico Botânico.

O objetivo é estimular o turismo, e a consequente atividade econômica na região da Mata Sul de Pernambuco, criando um ambiente favorável ao empreendedorismo na localidade, que viu nascer restaurantes, pousadas, pesque-e-pague, centro de artesanato, guias para passeios ecoturísticos, camping e a cultura de hospedagens domiciliares.

"Essa guinada não seria possível sem o intenso envolvimento da comunidade, parte efetiva de todo o processo, e que, ao se sensibilizar com o potencial transformador da arte, tem contribuído sistematicamente com o projeto, desde a sua gestação até a atual condição de pilar de sustentação dele", explica Bruna Pessoa de Queiroz, presidente da Associação Socioambiental e Cultural Jacuípe, que gere a Usina de Arte.

O grupo reúne mais de 40 membros de segmentos plurais da comunidade da Usina Santa Terezinha, sendo viabilizado a partir do apoio de pessoas físicas e jurídicas. U

