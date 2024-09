Marina: Lula disse que gostaria que avaliássemos criação de Conselho de Segurança Climática

A- A+

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, afirmou que estão sob avaliação propostas de criação de um Conselho Nacional de Segurança Climática e de um Plano de Prevenção de Efeitos Climáticos Extremos.

As declarações ocorreram nesta terça-feira, 17, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e autoridades no Palácio do Planalto.

"Ainda há pouco, nós conversávamos, e o senhor teve uma ideia de que, do mesmo jeito que o senhor criou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o senhor gostaria de que estudássemos a possibilidade, de caráter de urgência, celebrando essa reunião com os Poderes, o Conselho Nacional de Segurança Climática", declarou.

Marina continuou: "Eu acho que isso é uma grande sacada que o senhor teve, porque nós temos o pacto com os Poderes, nós vamos poder reunir o Superior Tribunal de Justiça, a Câmara dos Deputados, o Congresso, a sociedade, o setor empresarial, e poder apresentar recomendações para que mais que mitigar, mais que adaptar e nos preparar, nós possamos transformar o nosso País".

Em relação ao plano de prevenção, Marina disse que o texto está sob análise no Ministério da Casa Civil.

