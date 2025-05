Marina Ruy Barbosa diz usar máscara de LED; veja outras celebridades que também aderem a tratamento

A- A+

O mundo de inovação dos tratamentos estéticos é parte essencial das celebridades. A atriz Marina Ruy Barbosa publicou nesta segunda (26) os bastidores da sua passagem pelo Festival de Cannes, um dos festivais de cinema mais prestigiados do mundo. E, para cuidar da pele, ela mostrou sua principal companheira: a máscara de LED.

Assim como ela, outras famosas também não abrem mão do equipamento. São elas a atriz Jessica Alba e a influenciadora Kourtney Kardashian.

O que é a máscara de LED?

A máscara de LED é um equipamento em formato de máscara, feito de plástico, que se encaixa no rosto (mas com pequenos espaços para a boca, os olhos e nariz).



O LED presente nela emite luz em diferentes comprimentos de onda, que podem adentrar a pele e estimular as células.

O processo é chamado de fotobiomodulação, que contribui na redução de rugas finas e poros dilatados do rosto, além de estimular a formação de colágeno e elastina — que fornecem sustentação à pele e a aparência jovial. Ela pode ser utilizada sozinha ou combinada com outros produtos de cuidados para o rosto.

Em clínicas, problemas de pele como eczemas, acne, psoríase e lesões geralmente utilizam a tecnologia LED no tratamento.

