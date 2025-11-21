A- A+

DEBATE Marina Silva diz que tempo "não pode ser impedimento" para debater temas polêmicos "O esforço é alcançar o melhor resultado", comentou a ministra

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, comentou nesta sexta-feira, 21, que "o tempo não pode ser o impedimento" para o debate dos temas mais sensíveis nas tratativas durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

"O esforço é alcançar o melhor resultado", comentou ao ser abordada por jornalistas nos corredores da Conferência em Belém (PA).

São quatro os temas ainda não consensuais. O primeiro trata de como os países desenvolvidos podem financiar ações climáticas em países em desenvolvimento. O segundo busca metas mais ambiciosas para combater o aquecimento global.

O terceiro diz respeito às restrições unilaterais ao comércio por questões ambientais, como barreiras tarifárias. O quatro pede mais transparência em relatórios sobre emissões de gases poluentes.

Os quatro itens foram os chamados temas "fora da pauta oficial" - pelo menos no primeiro momento. Isso porque, já no início da primeira semana, para evitar qualquer trava, a presidência da COP30 articulou para tirar os principais pontos sensíveis da discussão formal e abordá-los paralelamente. Marina Silva disse que os quatro temas mais polêmicos voltam à discussão na reunião das 17h.



