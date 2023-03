A- A+

saúde Marina Silva já foi infectada 5 vezes por malária Ministra do Meio Ambiente deu entrada ontem no Hospital Brasília com sintomas de gripe, segundo assessoria

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), foi internada na noite desta segunda-feira, 13, no Hospital Brasília, no Lago Sul da capital federal, para fazer uma série de exames, entre eles, o de Covid e Dengue, que tiveram resultados negativos para as doenças.

Segundo a assessoria de Marina, ela teria buscado atendimento médico após “ter sintomas de gripe”. “A ministra está bem e segue em observação, seguindo orientação médica", disse a assessoria.

A saúde da ministra já foi assunto retratado em uma bibliografia autorizada escrita pela jornalista Marília de Camargo César, em 2010, chamada de "Marina: A Vida por uma Causa". No livro, ela conta que já foi vítima de malária cinco vezes, e que já contraiu hepatite e leishmaniose. “(Se falar de doença) dificilmente vai errar, porque já tive quase todas”, disse.

Ela também já foi contaminada por mercúrio, chumbo e ferro, causado provavelmente pela superdosagem de remédios para o tratamento de leishmaniose. Na época, ela estava grávida e com problemas no fígado e no pâncreas. Ela tinha com frequência náuseas, desorientação espacial e mal-estar. Muitas vezes saía para fazer algo e no meio do caminho se esquecia do porquê estava ali.

No livro, ela afirma que vive a base de uma dieta repleta de restrições, como por exemplo, não usa cosméticos, não come chocolate, laticínios e ingere pouco açúcar.

