dor na lombar Marina Silva sofre fratura após mover plantas em casa e é internada em Brasília Ministra do Meio Ambiente está de férias durante essa semana, informou a pasta

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, de 67 anos, foi hospitalizada nesta quarta-feira (3), em Brasília, após sentir dor súbita na região lombar, enquanto movimentava vasos de plantas no jardim de sua residência.

De acordo com orientações médicas, ela precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período.

Marina Silva foi atendida no Hospital Brasília, no Lago Sul. Foi realizado exame de tomografia computadorizada (TC), que mostrou leve fratura na vértebra L4. Ela foi medicada para controle da dor, sente-se bem e terá alta ainda hoje.

"A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi hospitalizada na tarde desta quarta-feira (3/12) em Brasília (DF) após sentir dor súbita na região lombar, enquanto movimentava vasos de plantas no jardim de sua residência. Ela está de férias durante esta semana

A ministra foi atendida no Hospital Brasília, no Lago Sul, onde foi atendida pelos médicos Leonardo Coelho e Eder Malta, clínicos gerais, e Isaias Azevedo, ortopedista. Foi realizado Exame de Tomografia Computadorizada (TC), que mostrou leve fratura na vértebra L4. Ela foi medicada para controle da dor, sente-se bem e terá alta ainda hoje.

De acordo com orientações médicas, a ministra precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período."

