Marine Le Pen nega "sistema" de desvio de fundos europeus

A- A+

A líder da extrema direita francesa Marine Le Pen negou, nesta terça-feira (5), a existência de um “sistema” de desvio de fundos públicos europeus quando era eurodeputada, em um julgamento que pode lhe custar a candidatura nas eleições presidenciais de 2027.

O tribunal correcional de Paris julga até o fim do mês Le Pen, de 56 anos, seu partido, o Reagrupamento Nacional (RN), além de outras 24 pessoas, por suspeita de terem pago funcionários do partido com dinheiro do Parlamento Europeu entre 2004 e 2016.

A investigação revelou a prática, "de forma orquestrada e deliberada", de um "sistema de desvio" dos 21 mil euros (R$ 132 mil, na cotação atual) com que cada eurodeputado conta mensalmente para pagar seus assessores parlamentares.

Segundo os investigadores, os assessores teriam trabalhado, na verdade, para a Frente Nacional (FN) - rebatizada de RN em 2018 -, que teria economizado com essa prática, proibida pela legislação europeia.

“Desde o começo do julgamento, fala-se em uma dezena de e-mails, de mensagens de texto consideradas mal escritas, suspeitas ou inadequadas. Mas são apenas uma dezena de correios eletrônicos entre dezenas de milhares", disse a deputada francesa no tribunal. “Se estamos convencidos de que existe um sistema, de que tudo é suspeito, então certamente vão encontrar algo".

Condenação de até dez anos

Os acusados podem ser condenados a até 10 anos de prisão e multa, bem como a uma pena de 10 anos de inelegibilidade, o que representaria um revés para as ambições presidenciais de Marine.

O julgamento acontece no melhor momento do RN. Sua vitória nas eleições deste ano para o Parlamento Europeu levou o presidente francês, Emmanuel Macron, a antecipar as eleições legislativas, que aconteceriam em 2027.

Embora a extrema direita não tenha vencido desta vez, Marine Le Pen tem as chaves da sobrevivência do novo governo francês, escorado na direita.

Veja também

ELEIÇÕES NOS EUA Kamala ou Trump? Estados Unidos têm noite eleitoral com nervos à flor da pele