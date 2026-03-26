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Concursos Marinha abre inscrições para concursos em sete áreas de atuação; confira As oportunidades são para as áreas de engenharia, medicina, odontologia, apoio à saúde, quadro técnico, capelania naval e magistério

A Marinha do Brasil abriu inscrições para concursos em sete áreas de atuação do ensino superior: engenharia, medicina, odontologia, apoio à saúde, quadro técnico, capelania naval e magistério.

Para a área militar, os interessados podem realizar a inscrição, no valor de R$ 140, até o dia 8 de abril.As provas estão previstas para acontecer em 24 de maio. Os aprovados em todas as etapas vão realizar o curso de formação no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro, com duração entre 31 e 34 semanas, de acordo com a área escolhida.

Durante o curso, o aluno ocupa o posto de Guarda-Marinha e, ao concluir formação, é promovido a Primeiro-Tenente.

Na área civil, voltada ao magistério, as inscrições custam R$ 150 e podem ser feitas até 9 de abril. A prova está pré-agendada para 28 de junho. Aqueles selecionados vão ingressar como servidores civis da Marinha, atuando em atividades de ensino, pesquisa e extensão.

São ofertadas 44 vagas, que são distribuídas nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo, Pará, Pernambucano e Santa Catarina, para os cargos de Professor do Magistério Superior e Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

Os editais e formulário de inscrição estão à disposição no site www.concursos.marinha.mil.br. Para mais informações, os candidatos podem procurar o Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, através do e-mail [email protected].

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