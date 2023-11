Marinha americana captura grupo que sequestrou cargueiro em meio a ataque de mísseis

A- A+

Um navio da Marinha americana capturou um grupo que atacou um cargueiro pertencente a uma empresa ligada a Israel, em meio a um ataque de mísseis disparados de território dos rebeldes Houthi, no Iêmen, segundo anunciou o Departamento de Defesa, nesta segunda-feira (27).

A Zodiac Maritime, dona da embarcação, pertence a uma família israelense.

O grupo abordou o navio Central Park, no domingo (26), e a embarcação, que carrega ácido fosfórico, foi, então, desviada para um porto no Iêmen. O destroyer USS Mason respondeu a um alerta de SOS e, com apoio de outros navios americanos, demandou que o cargueiro fosse liberado.

Em seguida, cinco homens desambarcaram do Central Park em uma lancha e tentaram escapar dos americanos. O grupo foi perseguido pelo USS Mason e acabou se rendendo, segundo o Comando Central dos Estados Unidos, órgão das Forças Armadas americanas responsável pela área.

Dois mísseis, que partiram de uma porção do território do Iêmen controlado pelos Houthi, foram disparados contra os navios dos EUA, mas não acertaram o alvo.

Segundo a Zodiac Maritime, entre a tripulação do Central Park, estão marinheiros da Rússia, Vietnã, Bulgária, Filipinas, Geórgia e Índia.

O sequestro do Central Park ocorreu depois que um navio de carga pertencente a um empresário israelense foi danificado em um suposto ataque de drone iraniano no oceano Índico na sexta-feira, e uma semana depois que os rebeldes houthis do Iêmen capturaram um navio de carga ligado a Israel no sul do mar Vermelho.

Os houthis, um grupo rebelde apoiado pelo Irã, ameaçaram atacar navios israelenses e aliados de Israel que navegavam pelo mar Vermelho, em retaliação à guerra do Exército israelense contra o o Hamas na Faixa de Gaza.

A guerra foi desencadeada pelo ataque sangrento do Hamas a Israel em 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva em Gaza, matando quase 15 mil pessoas, incluindo 6.150 menores, segundo o movimento islamista que governa Gaza. No domingo passado, os houthis anunciaram a apreensão, no Mar Vermelho, de um navio cargueiro de propriedade israelense, fretado por um grupo japonês e com bandeira das Bahamas.

Os rebeldes fazem parte do que chamam de “eixo de resistência” contra Israel, juntamente com grupos apoiados pelo Irã, como o Hezbollah libanês.

