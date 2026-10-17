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Conflito Marinha britânica diz que navio-tanque foi atingido por projétil na Arábia Saudita Em nota publicada neste sábado (17) sobre o acidente, que teria ocorrido ontem, o órgão UKMTO informou que todos os tripulantes foram localizados e passam bem

O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) informou neste sábado, 17, ter recebido um relato de incidente a 78 milhas náuticas (aproximadamente 144 quilômetros) a nordeste de Al Jubail, na Arábia Saudita. Em nota publicada neste sábado (17) sobre o acidente, que teria ocorrido ontem, o órgão informou que todos os tripulantes foram localizados e passam bem.

O comandante do navio petroleiro afirmou que a embarcação foi atingida por um lança-granadas disparado a partir de outro navio de pequeno porte, o que provocou danos na parte traseira esquerda do petroleiro.

"A avaliação completa dos danos e do impacto ambiental ainda é desconhecida até o momento deste relato. Recomenda-se que as embarcações transitem com cautela e comuniquem qualquer atividade suspeita à UKMTO, enquanto as autoridades investigam o caso", reforça o centro britânico.

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