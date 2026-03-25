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BRASIL Marinha conclui Operação Navegue Seguro 2025/2026 com mais de 20 mil inspeções realizadas Atividades de fiscalização do tráfego aquaviário foram intensificadas no Comando do 3º Distrito Naval

A Marinha do Brasil (MB) concluiu a Operação Navegue Seguro 2025/2026 – "A Segurança da navegação começa com você. Todos juntos por águas mais seguras!” neste mês de março.

Durante o período de dezembro de 2025 a março de 2026, o Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN), por meio de suas Capitanias e Agências subordinadas nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, realizou 20.129 inspeções em embarcações, resultando em 1.262 notificações e 70 apreensões.

Além das ações de fiscalização do tráfego aquaviário, as equipes das Capitanias e Agências também orientaram condutores e passageiros com o objetivo de proteger a vida humana, garantir a segurança da navegação e prevenir a poluição ambiental no litoral e nas águas interiores dos estados.

Com a fiscalização do tráfego aquaviário, as equipes de Inspeção Naval promoveram 197 visitas e palestras para mais de 3 mil pessoas com o propósito de conscientizar condutores, passageiros e a comunidade marítima, quanto às normas da Marinha e às regras de segurança da navegação.



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