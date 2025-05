Marinha da Colômbia apreende três toneladas de cocaína em narcossubmarino

A- A+

A Marinha da Colômbia anunciou, no sábado (24), ter apreendido três toneladas de cloridato de cocaína em um narcossubmarino, localizado a 148 quilômetros do município de Tumaco. A droga estava distribuída em 150 fardos.

Três homens equatorianos foram retirados da embarcação, que naufragou em seguida. A operação que levou à localização semisubmersível contou com a participação de de uma aeronave da Força Aeroespacial da Colômbia.

Em uma segunda operação, tropas do Batalhão Fluvial de Infantaria da Marinha encontraram dois esconderijos, com 125 fardos contendo 3,2 toneladas de cloridato de cocaína. Segundo a Marinha, os dois casos resultaram em um prejuízo de US$ 300 milhões a grupos criminosos que atuam no país.

A Colômbia já apreendeu 270 narcossubmarinos utilizados no transporte de cocaína, segundo dados divulgados durante uma conferência em Cartagena, promovida pelo Centro de Análise e Operações Marítimas (MAOC), no início de maio.

De acordo com o jornal português JN, a maior parte dessas embarcações foi interceptada nos últimos três anos — período em que se intensificou o uso de semissubmersíveis no tráfico internacional de drogas, especialmente com destino à Europa.

Durante o evento, cerca de cem especialistas reuniram-se na cidade colombiana com o objetivo de criar novos canais de comunicação e fortalecer a cooperação no combate ao narcotráfico.

Ainda segundo o JN, os cartéis têm recorrido cada vez mais a essas embarcações clandestinas, que vêm se tornando mais sofisticadas — algumas das capturadas mais recentemente, já são capazes de navegar totalmente submersas, dificultando a detecção por autoridades internacionais.

270 narcossubmarinos apreendidos

O maior narcossubmarino já apreendido na história da Colômbia foi interceptado em maio de 2023. Com 30 metros de comprimento e três metros de largura, a embarcação transportava cerca de três toneladas de drogas.

Desde 1993, a Marinha Colombiana já apreendeu 270 veículos desse tipo, usados para transportar grandes cargas de entorpecentes a partir do Oceano Pacífico com destino aos Estados Unidos — ou até mesmo cruzando o Atlântico rumo à Europa.

Estes semissubmersíveis leves e rústicos são fabricados na Colômbia e são difíceis de rastrear pelas autoridades. A legislação do país pune uso, construção, comercialização, posse e transporte destas embarações, com penas de até 14 anos de prisão.

Depois de meio século de guerra contra as drogas com financiamento e ajuda dos Estados Unidos, a Colômbia continua batendo recordes de produção de cocaína.

Veja também