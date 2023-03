Marinha da Colômbia encontra quase 2,7 toneladas de cocaína em submarino "fantasma"

A- A+

Durante uma operação de controle e segurança marítima no Oceano Pacífico, a Marinha da Colômbia interceptou um submarino de cerca de 15 metros de comprimento. Na embarcação, foram encontrados quase 2,7 toneladas de cocaína. A operação ocorreu no domingo (12).

Dentro da embarcação foram encontrados dois homens em más condições de saúde e dois cadáveres. Aparentemente, as mortes ocorreram por "inalação de gases tóxicos", de acordo com comunicado da Marinha colombiana.

Os submarinos "fantasmas", como são chamados, passam despercebidos por radares e sonares, por serem feitos de fibra de vidro e serem mais compactos, facilitando o contrabando de drogas.

As autoridades do país afirmam que houve um vazamento de gás dentro da cabine em que os quatro ocupantes estavam, após um erro de funcionamento do motor.

Os dois foram levados em um bote para receber cuidados médicos. Os corpos e os detidos foram levados para Tumaco, no departamento de Nariño, no sul do país.

Segundo a Marinha, a droga seria levada para a América Central. A carga foi avaliada em quase US$ 87 milhões, equivalente a R$ 454 milhões.

