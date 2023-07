A- A+

RESGATE Marinha de Marrocos resgatou 845 migrantes em sete dias Durante as operações de resgate, foi encontrado o corpo de uma pessoa que morreu afogada

A Marinha de Marrocos resgatou 845 migrantes entre 10 e 17 de julho, a maioria deles da África Subsaariana, informou nesta terça-feira (18) uma fonte militar, em um contexto de aumento das tentativas de chegar à Espanha.

Durante as operações de resgate, foi encontrado o corpo de uma pessoa que morreu afogada.

Segundo informações oficiais, os migrantes se lançaram ao mar a bordo de embarcações improvisadas, caiaques, canoas, jet skis e até mesmo nadando.

Desde o controle dos controles no Mediterrâneo, a rota migratória através do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, em frente à costa noroeste da África, porta de entrada para a Europa no Atlântico, passa por um aumento de movimentação.

