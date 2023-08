A- A+

GRATUITO Marinha do Brasil abre visitação para Navio Escola no Recife nesta quinta (17) Embarcação terá no Recife seu último porto brasileiro durante a 37ª Viagem de Instrução

A Marinha do Brasil abre nesta quinta-feira (17) o Navio Escola Brasil (U 27) para visitação pública gratuita no Porto do Recife. Atracada na capital pernambucana desde a quarta, a embarcação poderá ser visitada pelo público das 8h30 às 12h.

O acesso, que acontece de forma gratuita, deverá ser realizado pelo Terminal Marítimo de Passageiros. A visitação acontece por ordem de chegada.

Incorporado à Marinha em 1986, o Navio Escola é utilizado na fase final da formação dos futuros oficiais.

Nele, uma comissão nomeada de Viagem de Instrução de Guardas-Marinha tem a oportunidade de vivenciar experiências práticas dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o período na Escola Naval.

“Esse navio é essencial para a formação dos futuros oficiais da Marinha. Indo para o exterior, eles conseguem ver coisas que não aplicamos no Brasil, desde uma instrução náutica diferente até o conhecimento astronômico”, afirmou o comandante de Mar e Guerra, Caio Cardoso.

A embarcação, que iniciou sua viagem no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto, terá no Recife seu último porto brasileiro durante a 37ª Viagem de Instrução. Daqui, o Navio Escola segue para Colômbia.

A viagem também inclui paradas na América do Norte, Europa, Oriente Médio e África. O retorno para o Brasil está programado para o mês de dezembro.

“Cabe ao Navio Escola a nobre tarefa de mostrar nossa bandeira nos diversos países a serem visitados”, completou o comandante.

Além do Navio Escola, os recifenses também poderão visitar o Navio Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” (A 140) durante o final de semana.

Com 208 metros de comprimento e 31,7 metros de largura, o NAM é o maior navio de guerra da Marinha do Brasil e de toda a América Latina.

No sábado (19), a visitação acontece das 8h30 às 16h. Já no domingo (20), será realizada das 8h30 às 12h. A entrada também é gratuita e deverá ser realizada pelo Terminal Marítimo de Passageiros.

De acordo com a chefe do Escritório de Gestão do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, a temporada de visitação passará do calendário de eventos da capital pernambucana.

"É mais um atrativo para o centro histórico da nossa cidade. Essa temporada de navios da Marinha entra para o calendário de eventos do nosso bairro e faz com que as famílias venham visitar e conheçam nosso centro histórico", destacou.

Ainda neste sábado (19), quem visitar o centro do Recife também poderá conferir uma apresentação da Banda da Marinha. Com 300 integrantes, a formação irá se apresentar às 17h, no Marco Zero.

