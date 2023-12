Marinha do Brasil adiciona aplicativo de monitoramento de embarcações à Operação Verão 2024

A- A+

A Marinha do Brasil lançou a Operação Verão 2024, que, como de costume, acontece entre os meses de dezembro e fevereiro, quando as temperaturas e atividades náuticas aumentam. A ação consiste no aumento de fiscalização e divulgação de campanhas educativas em todo o litoral brasileiro. Com o objetivo de promover mais segurança, a Diretoria de Portos e Costas, em parceria com o Ministério do Turismo, adicionou à pasta o NavSeg, aplicativo lançado em setembro para monitoramento de embarcações.

A operação acontece por meio dos Comandos de Distritos Navais, das Capitanias dos Portos, e suas Delegacias e Agências subordinadas. O foco está em conscientizar condutores e passageiros sobre as boas práticas para uma navegação segura.

Com a chegada do NavSeg, a expectativa é de que haja uma maior praticidade no trabalho dos agentes, além de economizar tempo e recursos. A Marinha do Brasil também espera uma maior conveniência para o comandante, que pode compartilhar sua localização e permitir que a Capitania dos Portos fique responsável por monitorar a área em que estiver navegando, além da posição da embarcação, de maneira automática.

O objetivo é otimizar a segurança do condutor e passageiros de uma embarcação. Para tal, a Marinha conta com os dados dos viajantes e embarcações para realizar o monitoramento. Em caso de necessidade e socorro ou salvamento, os agentes poderão identificar os tripulantes que estiverem em situação de perigo para envio de ajuda.

O aplicativo está disponível gratuitamente nas plataformas Android e IOS, e substitui o "Aviso de Saída", documento em que o navegador informa sua intenção de viagem.

Veja também

EUA Melania Trump dá boas-vindas a novos cidadãos dos EUA