Marinha Marinha do Brasil inaugura a primeira Patromoria Avançada no Litoral Sul de Pernambuco A Patromoria é um departamento da marinha nacional que consiste no local de atração das embarcações da Delegacia Fluvial de determinado estado ou município

A Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) inaugurou, na terça-feira (19), a primeira Patromoria Avançada do Litoral Sul de Pernambuco. Localizada no distrito de Barra de Sirnhaém, no município de Sirinhaém, a Patromoria é uma parceria da CPPE com a Associação dos Moradores e de Marinas do Aquirá.

A estrutua promete, além de intensificar as ações de inspeção naval, promover praticidade aos usuários, evitando o deslocamento da população para a sede, no Recife.

Também será instalado um Grupo de Atendimento ao Público (GAP), que terá a capacidade de oferecer serviços referentes à emissão de documentos de aquaviários, pescadores e de embarcações.

O município de Sirinhaém é considerado um importante polo turístico de Pernambuco, apresentando uma grande concentração de embarcações e de transporte de passageiros.

Além disso, o fato de possuir elevada demanda por atividades cartoriais náuticas, contribui para a extensão da Capitania dos Portos na localidade.



O evento contou com a presença do atual Capitão dos Portos de Pernambuco, Capitão de Mar e Guerra Frederico Albuquerque, Capitão dos Portos nomeado, Capitão de Mar e Guerra Carlos Tojal; e da Prefeita de Sirinhaém, Camila Machado.

