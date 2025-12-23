A- A+

Marinha do Brasil inicia a Operação Navegue Seguro 2025/2026

A Marinha do Brasil (MB) realiza, no período de dezembro de 2025 a março de 2026, a Operação “Navegue Seguro”, com o tema “A segurança da Navegação começa com você: Todos juntos por águas mais seguras!”.

A iniciativa é destinada para a intensificação das ações educativas e fiscalizatórias durante a alta temporada, quando há aumento significativo da movimentação de embarcações no litoral, rios e demais áreas navegáveis do Estado de Pernambuco.

A operação tem como objetivo reforçar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica, por meio do fortalecimento das Ações de Fiscalização do Tráfego Aquaviário (AFTA) e de campanhas de conscientização direcionadas a condutores, tripulantes e passageiros.

Durante a operação, as equipes da Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) realizarão fiscalizações em embarcações nas áreas sob sua jurisdição, com foco na identificação dos principais fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes náuticos.

As ações incluem a verificação da habilitação dos condutores, da regularidade da documentação das embarcações, da existência e adequação dos equipamentos obrigatórios de segurança — como coletes salva-vidas, boias e extintores de incêndio —, além do combate à superlotação e às condições inadequadas de navegabilidade.

A operação também intensificará a fiscalização quanto ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores de embarcações, com a utilização de etilômetros para combater essa prática.

As atividades serão concentradas em marinas, rampas públicas, iates clubes, colônias de pescadores e áreas com maior concentração de embarcações, com presença reforçada em horários de pico e em pontos estratégicos, ampliando o alcance e a efetividade da fiscalização.

A Operação “Navegue Seguro” também possui forte caráter educativo: estão previstas palestras, orientações e visitas técnicas a instalações náuticas e comunidades marítimas, com o intuito de promover boas práticas de navegação, o planejamento adequado das saídas e o uso correto dos equipamentos de segurança.

Como apoio ao planejamento da navegação, a Marinha disponibiliza a utilização do aplicativo NAVSEG, que permite o registro do Plano de Navegação (rota, destino, horário de retorno e número de pessoas a bordo), ferramenta que contribui para maior segurança e agilidade em casos de emergência.

A Capitania dos Portos de Pernambuco reforça que mantém escuta permanente no Canal 16, além de guarnecimento 24 horas para o atendimento de emergências marítimas e fluviais, que podem ser comunicadas por meio do telefone 185.

