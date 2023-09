A- A+

MARINHA Marinha do Brasil lança aplicativo que faz monitoramento de embarcações para maior segurança no mar O "NAVSEG" é um app gratuito e já está disponível nas plataformas Android e IOS

A Marinha do Brasil lançou, por meio da Diretoria de Portos e Costas, em parceria com o Ministério do Turismo, o aplicativo "NAVSEG". O app é gratuito e tem como objetivo trazer mais praticidade e segurança a condutores e passageiros de embarcações, especialmente de esporte e recreio, em todo o país.

O NAVSEG também pode ser utilizado por condutores de todas as embarcações de pequeno e médio porte, assim como de todos os barcos de pesca, turismo náutico e transporte comercial e passageiros ou de carga. O app está disponível gratuitamente nas plataformas Android e IOS.

Funcionamento do NAVSEG

Para atuar na manutenção de segurança nas atividades marítimas do Brasil, o app funciona através da transmissão voluntária de dados específicos da embarcação para a Marinha brasileira, por meio de sinal de rede de telefonia móvel.

Ao compartilhar a sua localização, o comandante permite que a Capitania dos Portos fique responsável por monitorar a área em que estiver navegando, além da posição da embarcação, de maneira automática.

Com isso, o NAVSEG otimiza a segurança do condutor e passageiros de uma embarcação, já que a Marinha terá os dados dos viajantes e poderá realizar o monitoramento da área náutica explorada durante todo o período de navegação. Assim, equipes poderão agir de maneira mais ágil em caso de necessidade de socorro ou salvamento, já que poderá identificar os tripulantes que estiverem em situação de perigo para envio de ajuda.



Confira, abaixo, o passo a passo para realização do cadastro no NAVSEG.

Passo a passo para cadastro no NAVSEG. - Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

Recursos do NAVSEG

A promessa da Marinha é que, no NAVSEG, o comandante terá a conveniência de lançar os dados de sua viagem diretamente no aplicativo, como número de inscrição da embarcação, nome e dados de cadastro dos tripulantes e passageiros. Isso torna o processo mais prático, nem necessidade de deslocamento físico para a sede do Iate Clube, Marina ou Capitania para entrega do formulário.

Além disso, o app também servirá como substituto do "Aviso de Saída", documento previsto nas Normas da Autoridade Marítima. Com a realização do monitoramento, a Marinha enviará, ainda, um e-mail automático para a Marina ou Iate Clube cadastrados na conta do usuário, informando o momento de partida e chegada da embarcação ao seu destino.

Ao final da viagem, o usuário informa sua chegada pelo próprio app e a Capitania dos Portos recebe a informação de que a embarcação atracou em segurança.

