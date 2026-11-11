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Guerra no Oriente Médio

Marinha do Reino Unido alerta sobre incidente em Ormuz

"Informações sobre equipe, avaliação de danos e impacto ambiental são desconhecidos até o momento", disse, em comunicado publicado no X

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Marinha do Reino Unido alerta sobre incidente em OrmuzMarinha do Reino Unido alerta sobre incidente em Ormuz - Foto: Nasa/Divulgação

A agência de Operações de Comércio Marítimo (UKMTO, na sigla em inglês), da Marinha britânica, afirmou ter recebido na madrugada desta quarta-feira, 11, alerta de um incidente envolvendo um petroleiro no Estreito de Ormuz.

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"Informações sobre equipe, avaliação de danos e impacto ambiental são desconhecidos até o momento", disse, em comunicado publicado no X. O órgão pediu que navios transitem pela região com cautela e relatem quaisquer atividades suspeitas, enquanto autoridades dão andamento às investigações.

 

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