Guerra no Oriente Médio
Marinha do Reino Unido alerta sobre incidente em Ormuz
"Informações sobre equipe, avaliação de danos e impacto ambiental são desconhecidos até o momento", disse, em comunicado publicado no X
A agência de Operações de Comércio Marítimo (UKMTO, na sigla em inglês), da Marinha britânica, afirmou ter recebido na madrugada desta quarta-feira, 11, alerta de um incidente envolvendo um petroleiro no Estreito de Ormuz.
Leia também
• Irã diz que três petroleiros pegaram fogo no Estreito de Ormuz
• Trump diz não buscar escalar guerra com o Irã e prevê Ucrânia com "outro formato"
• Presidente de Israel encarregará líder da oposição de formar um governo
"Informações sobre equipe, avaliação de danos e impacto ambiental são desconhecidos até o momento", disse, em comunicado publicado no X. O órgão pediu que navios transitem pela região com cautela e relatem quaisquer atividades suspeitas, enquanto autoridades dão andamento às investigações.
UKMTO WARNING 202-26 Click here to view the full warning. https://t.co/09q0LfjKV8 #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/2mmKGuLM9i— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 11, 2026