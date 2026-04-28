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Guerra

Marinha dos EUA aborda navio suspeito de se dirigir a porto iraniano

O M/V Blue Star III foi liberado "após uma busca confirmar que a rota da embarcação não incluía escala em nenhum porto iraniano"

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"Até o momento, 39 embarcações foram desviadas para garantir o cumprimento" do bloqueio, acrescentou o comando militar"Até o momento, 39 embarcações foram desviadas para garantir o cumprimento" do bloqueio, acrescentou o comando militar - Foto: Giuseppe Cacace / AFP

A Marinha dos Estados Unidos abordou um navio mercante no Mar Arábico sob suspeita de tentativa de violação do bloqueio americano aos portos iranianos, informou o Exército.

O M/V Blue Star III foi liberado "após uma busca confirmar que a rota da embarcação não incluía escala em nenhum porto iraniano", afirmou o Comando Central, que supervisiona as forças americanas no Oriente Médio, em um comunicado.

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"Até o momento, 39 embarcações foram desviadas para garantir o cumprimento" do bloqueio, acrescentou o comando militar.

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