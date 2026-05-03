Marinha dos EUA conduzirá navios para fora do Estreito de Ormuz a partir de segunda-feira

A Marinha dos Estados Unidos conduzirá as embarcações pelo Estreito de Ormuz a partir de segunda-feira, disse o presidente americano, Donald Trump, neste domingo (3), afirmando que "países de todo o mundo" haviam solicitado isso.

"Para o bem do Irã, do Oriente Médio e dos Estados Unidos, informamos a estes países que conduziremos seus navios de maneira segura para fora destas vias navegáveis restritas, para que possam continuar com seus negócios de forma livre e eficaz", escreveu o mandatário em sua plataforma, Truth Social.

"Este processo, Projeto Liberdade, começará na manhã de segunda-feira, no horário do Oriente Médio".