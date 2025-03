Marinha francesa apreende cerca de R$ 2,3 bilhões em cocaína perto da costa africana

A- A+

Um navio da marinha francesa apreendeu no sábado mais de seis toneladas de cocaína em um barco pesqueiro na costa africana, informaram no domingo as autoriades do país em um comunicado. A operação ocorreu no sábado em um barco pesqueiro registrado na Guiana, no Golfo da Guiné.

A Guiana elogiou a operação francesa em um comunicado e informou que deu "autorização" aos franceses no sábado "para abordar o barco".





A tripulação, acrescentou, era composta por "um colombiano, um dominicano e quatro cidadãos guianenses".

A prefeitura marítima francesa informou que foram apreendidos "6.386 kg de cocaína, com um valor de mercado estimado em cerca de 371 milhões de euros". É o equivalente a R$ 2,3 bilhões na cotação atual.

A cocaína foi transferida "para o navio [da marinha] para ser destruída conforme a decisão tomada pela procuradoria de Brest", detalhou o comunicado.

A Guiana, por sua vez, reafirmou "seu compromisso de fortalecer a cooperação internacional no combate ao crime transnacional organizado, em particular ao tráfico de entorpecentes", segundo o comunicado.

Veja também