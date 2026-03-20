Guerra Rússia e Ucrânia
Marinha Francesa intercepta petroleiro de carga procedente da Rússia
Navio será escoltado até uma área de ancoragem para uma inspeção mais detalhada
Marinha Francesa intercepta petroleiro de carga procedente da Rússia - Foto: Etat Major Des Armées / AFP
A Marinha Francesa interceptou, nesta sexta-feira (20), um petroleiro com bandeira de Moçambique no Mediterrâneo e procedente do porto russo de Murmansk, anunciaram as autoridades em comunicado.
Este navio, o Deyna, é o terceiro petroleiro interceptado pela França sob suspeita de fazer parte da chamada "frota fantasma" russa, que permite a Moscou contornar as avaliações relacionadas à guerra na Ucrânia.
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Militares franceses realizaram uma inspeção no petroleiro para verificar a legalidade de sua bandeira e, com base em suas suspeitas, decidiram notificar o Ministério Público de Marselha.
O navio será agora escoltado até uma área de ancoragem para uma inspeção mais detalhada.